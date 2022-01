Milan-Juventus 0-0 al 45? | pochi squilli | le squadre si annullano News

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - Casti_F : Contenuti gratis migliori di Milan-Juventus ?? - Mikazero : @franpiace Fidati, ormai il filo conduttore delle ultime stagioni del Milan è sempre identico. Inesistente da dicem… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Commenta per primo Si ferma nuovamente Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante delè stato costretto ad abbandonare la sfida contro laal minuto 28 a causa di un problema fisico , che ha portato immediatamente al cambio per fare spazio a Giroud. L'attaccante svedese è ..., le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli(4 - 4 - 2): ...Il match è ancora bloccato sul punteggio di 0-0, ma Stefano Pioli è stato costretto già ad effettuare il primo cambio dopo meno di mezz’ora.Episodio dubbio nel primo tempo di Milan-Juventus, il big match della 23.a giornata di Serie A valido per l'alta classifica.