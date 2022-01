Il tonfo dei mercati fa male anche a Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e soci. In una settimana persi 70 miliardi (Di domenica 23 gennaio 2022) A volte la vita dei super miliardari può anche essere “dura”. Lo è stata la scorsa settimana quando hanno dovuto assistere al crollo dei mercati e osservare inerti i loro patrimoni ridursi complessivamente di una settantina di miliardi di dollari (62 miliardi di euro). Ad Elon Musk di Tesla è andata peggio di tutti, in 5 giorni il suo gruzzolo si è assottigliato di 25 miliardi, deve ora accontentarsi dei 243 miliardi di dollari che gli sono rimasti. La sua Tesla ha perso in borsa il 7,4% e così il valore della partecipazione dell’imprenditore sudafricano. settimanaccia anche per Jeff Bezos che si ritrova in tasca 20 miliardi di meno. Il suo patrimonio è sceso a 167 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) A volte la vita dei super miliardari puòessere “dura”. Lo è stata la scorsaquando hanno dovuto assistere al crollo deie osservare inerti i loro patrimoni ridursi complessivamente di una settantina didi dollari (62di euro). Ad Elondi Tesla è andata peggio di tutti, in 5 giorni il suo gruzzolo si è assottigliato di 25, deve ora accontentarsi dei 243di dollari che gli sono rimasti. La sua Tesla ha perso in borsa il 7,4% e così il valore della partecipazione dell’imprenditore sudafricano.cciaper Jeffche si ritrova in tasca 20di meno. Il suo patrimonio è sceso a 167 ...

