Halo Infinite: crediti e molto altro in arrivo con la Stagione 2 (Di domenica 23 gennaio 2022) La Stagione 2 di Halo Infinte è ancora lontana ma Jerry Hook inizia a svelare le prime informazioni relative ai crediti e molto altro Manca ancora molto all’inizio della Stagione 2 di Halo Infinte ma già iniziano ad arrivare le prime novità a riguardo, tra cui importanti info relative ai crediti. Nel multiplayer sarà infatti consentito ai giocatori di guadagnare dei crediti nel Battle Pass, utilizzabili nel negozio in-game per acquistare oggetti, cosmetici e persino un nuovo Battle Pass. Jerry Hook, Head of Design di 343 Industries ha ascoltato il “feedback” della community che si è lamentata di alcuni aspetti free-to-play, come i pochi contenuti gratuiti e le ricompense libere del battle pass di scarsa qualità. ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 gennaio 2022) La2 diInfinte è ancora lontana ma Jerry Hook inizia a svelare le prime informazioni relative aiManca ancoraall’inizio della2 diInfinte ma già iniziano ad arrivare le prime novità a riguardo, tra cui importanti info relative ai. Nel multiplayer sarà infatti consentito ai giocatori di guadagnare deinel Battle Pass, utilizzabili nel negozio in-game per acquistare oggetti, cosmetici e persino un nuovo Battle Pass. Jerry Hook, Head of Design di 343 Industries ha ascoltato il “feedback” della community che si è lamentata di alcuni aspetti free-to-play, come i pochi contenuti gratuiti e le ricompense libere del battle pass di scarsa qualità. ...

