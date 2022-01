Cosa hanno scritto i media stranieri sul ritiro della candidatura Berlusconi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - La notizia della rinuncia di Berlusconi alla corsa per il Quirinale e gli interrogativi sul trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi alla presidenza della Repubblica trovano ampio spazio sui principali media internazionali. "Silvio Berlusconi ha sempre venduto se stesso come un vincitore ma stavolta, a 85 anni e nel tentativo disperato di terminare i suoi giorni nella più alta istituzione italiana, non ha avuto altra scelta che accettare la sconfitta", scrive 'El Pais'. Per il quotidiano iberico "il suo passo di lato e, soprattutto, il suo no esplicito ad appoggiare Mario Draghi, finora il candidato principale, apre un nuovo scenario nella complicatissima battaglia per eleggere l'inquilino del palazzo del Quirinale per i prossimi sette anni". "Silvio Berlusconi rimane una ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - La notiziarinuncia dialla corsa per il Quirinale e gli interrogativi sul trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi alla presidenzaRepubblica trovano ampio spazio sui principaliinternazionali. "Silvioha sempre venduto se stesso come un vincitore ma stavolta, a 85 anni e nel tentativo disperato di terminare i suoi giorni nella più alta istituzione italiana, non ha avuto altra scelta che accettare la sconfitta", scrive 'El Pais'. Per il quotidiano iberico "il suo passo di lato e, soprattutto, il suo no esplicito ad appoggiare Mario Draghi, finora il candidato principale, apre un nuovo scenario nella complicatissima battaglia per eleggere l'inquilino del palazzo del Quirinale per i prossimi sette anni". "Silviorimane una ...

