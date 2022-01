CorSport: il mercato di gennaio del Napoli è chiuso, a meno di un addio anticipato di Ghoulam e Demme (Di domenica 23 gennaio 2022) Il mercato di gennaio del Napoli è chiuso, a meno di cessioni anticipate. Gli acquisti si fermeranno a Tuanzebe. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il terzino sinistro arriverà solo se andrà via, prima della scadenza, Ghoulam. Idem per il centrocampista: la condizione è l’addio di Demme. “Il verbo chiave per sbloccare il mercato di gennaio del Napoli è: cedere. Ovvero: se parte Ghoulam, titolare di un ingaggio super, arriva un terzino sinistro; se parte un centrocampista, e l’indiziato sarebbe Demme, allora si affonda per Nandez. Entrambe ipotesi estremamente complesse, se non impossibili per il tempo residuo”. Inoltre Spalletti è soddisfatto del recupero di Fapuzi e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Ildidel, adi cessioni anticipate. Gli acquisti si fermeranno a Tuanzebe. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il terzino sinistro arriverà solo se andrà via, prima della scadenza,. Idem per il centrocampista: la condizione è l’di. “Il verbo chiave per sbloccare ildidelè: cedere. Ovvero: se parte, titolare di un ingaggio super, arriva un terzino sinistro; se parte un centrocampista, e l’indiziato sarebbe, allora si affonda per Nandez. Entrambe ipotesi estremamente complesse, se non impossibili per il tempo residuo”. Inoltre Spalletti è soddisfatto del recupero di Fapuzi e ...

