Alex Belli, che sorpresa da Mediaset: opportunità incredibile all’orizzonte (Di domenica 23 gennaio 2022) L’attore Alex Belli potrebbe presto diventare un protagonista di casa Mediaset: spunta una nuova ipotesi che ha del clamoroso L’attore Alex Belli (screenshot GF Vip)Un grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Alex Belli. L’attore è da sempre al centro di numerose dinamiche e tra queste anche quella del chiacchieratissimo triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. I tre sono stati i protagonisti di un doppio confronto infuocato nella puntata del reality andata in onda ieri: un momento che ha diviso nettamente i telespettatori. Una nutrita fetta di pubblico ritiene questa storia un vero e proprio teatrino creato ad arte dai tre protagonisti. Tra i telespettatori ci sono anche coloro che invece vedono sincero il rapporto tra ... Leggi su specialmag (Di domenica 23 gennaio 2022) L’attorepotrebbe presto diventare un protagonista di casa: spunta una nuova ipotesi che ha del clamoroso L’attore(screenshot GF Vip)Un grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio. L’attore è da sempre al centro di numerose dinamiche e tra queste anche quella del chiacchieratissimo triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. I tre sono stati i protagonisti di un doppio confronto infuocato nella puntata del reality andata in onda ieri: un momento che ha diviso nettamente i telespettatori. Una nutrita fetta di pubblico ritiene questa storia un vero e proprio teatrino creato ad arte dai tre protagonisti. Tra i telespettatori ci sono anche coloro che invece vedono sincero il rapporto tra ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - zazoomblog : Alex Belli che sorpresa da Mediaset: opportunità incredibile all’orizzonte - #Belli #sorpresa #Mediaset: - bahblahbl : RT @mrsincoerenza: ?Alex Belli in totale autogestione? Non so, vuoi condurre tu? #gfvip #solex @AXBproduction - bbbtalk : Alex Belli, genio del male artistico???? Alla fine mi fa ridere devo dire #gfvip #jeru #soleil #solex - ClaudiaMarchio9 : RT @mrsincoerenza: ?Alex Belli in totale autogestione? Non so, vuoi condurre tu? #gfvip #solex @AXBproduction -