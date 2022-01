Accademia della Crusca contro l'eccesso di inglesismi: " Green pass è una parola finta, in inglese non è usata" (Di domenica 23 gennaio 2022) L'italiano è anglofilo da decenni e gli inglesismi si sprecano nel parlato di tanti. Ci sono però contesti in cui tanti conterranei di Dante o Grazia Deledda, giusto per citare un Nobel per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) L'italiano è anglofilo da decenni e glisi sprecano nel parlato di tanti. Ci sono però contesti in cui tanti conterranei di Dante o Grazia Deledda, giusto per citare un Nobel per la ...

Advertising

VittorioSgarbi : Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - Adnkronos : Marazzini: 'E' priva di circolazione in Usa e in Inghilterra, fortunata solo in poche nazioni, tra cui l'Italia'.… - AlexVittadello : RT @VittorioSgarbi: Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... - LietellalietaM : RT @Adnkronos: Marazzini: 'E' priva di circolazione in Usa e in Inghilterra, fortunata solo in poche nazioni, tra cui l'Italia'. #greenpass… - Antonie29617430 : RT @VittorioSgarbi: Pensate un po', persino l'Accademia della Crusca dice che il 'Green Pass' è una cagata pazzesca... -