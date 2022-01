20 cactus e piante finte realizzate riciclando. Tantissime idee incredibili! (Di domenica 23 gennaio 2022) 20 cactus e piante finte realizzate riciclando. Ecco tanti spunti che potranno accendere la tua creatività Volete arredare la vostra casa con un elemento decorativo fantastico? Potete realizzare dei cactus e delle piante finte con degli oggetti di riciclo. Ecco qualche idea meravigliosa. 1.cactus in feltro: idea numero 1 Se volete realizzare dei bellissimi cactus per decorare la vostra casa, un materiale perfetto che potete utilizzare è il feltro. Con questo tessuto potete realizzare non solo la pianta, ma anche i fiori e il vaso. Fonte immagine Idea numero 2 Questi cactus sono stati messi all’interno di alcuni piccoli vasi di terracotta. Fonte immagine Idea numero 3 Ottimi anche come idea regalo, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 gennaio 2022) 20. Ecco tanti spunti che potranno accendere la tua creatività Volete arredare la vostra casa con un elemento decorativo fantastico? Potete realizzare deie dellecon degli oggetti di riciclo. Ecco qualche idea meravigliosa. 1.in feltro: idea numero 1 Se volete realizzare dei bellissimiper decorare la vostra casa, un materiale perfetto che potete utilizzare è il feltro. Con questo tessuto potete realizzare non solo la pianta, ma anche i fiori e il vaso. Fonte immagine Idea numero 2 Questisono stati messi all’interno di alcuni piccoli vasi di terracotta. Fonte immagine Idea numero 3 Ottimi anche come idea regalo, ...

