“Una Vita da Social” si conferma riferimento prezioso (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – . Nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’utilizzo della Rete Internet, rivolte soprattutto ai giovani, la polizia postale ha promosso la XI edizione del progetto, campagna itinerante grazie alla quale sino ad oggi sono stati raggiunti oltre 2milioni e 600mila L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Si fingeva calciatore per adescare minorenni: 48enne arrestato a Novara Polizia postale in campo contro i falsi green pass Polizia postale in campo per la tutela e la sicurezza dei servizi postali Quando un Social diventa motivo di estorsione. Nutella cambia la ricetta: fan in rivolta sui Social Il 2018 della Polizia Postale, il resoconto delle attività Leggi su webmagazine24 (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – . Nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’utilizzo della Rete Internet, rivolte soprattutto ai giovani, la polizia postale ha promosso la XI edizione del progetto, campagna itinerante grazie alla quale sino ad oggi sono stati raggiunti oltre 2milioni e 600mila L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Si fingeva calciatore per adescare minorenni: 48enne arrestato a Novara Polizia postale in campo contro i falsi green pass Polizia postale in campo per la tutela e la sicurezza dei servizi postali Quando undiventa motivo di estorsione. Nutella cambia la ricetta: fan in rivolta suiIl 2018 della Polizia Postale, il resoconto delle attività

Advertising

AlexBazzaro : Non potrai avere la pensione che ti sei guadagnato con una vita di lavoro, senza green pass. Follia. #dpcm - lauraboldrini : Tanti auguri di buon compleanno a #MarisaRodano che oggi compie 101 anni! Partigiana, simbolo della Resistenza, do… - Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - carbonara_77 : RT @greenvntae: 'dicono che la vita non è una questione di velocità, ma la direzione in cui ti stai dirigendo' e grazie ancora namjoon, gra… - marino29b : RT @ChiaraBaldi86: 1 [Su Lorenzo che è morto a 18 anni per la vostra idea sbagliata di mondo - un thread] Lorenzo Parelli aveva 18 anni e… -