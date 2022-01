Una guerra nucleare non va combattuta, eppure le spese militari continuano ad aumentare (Di sabato 22 gennaio 2022) di Giovanni Casciaro A inizio gennaio vi è stata una presa di posizione importante sugli armamenti nucleari da parte delle potenze atomiche Francia, Cina, Usa, Regno Unito e Russia. In un messaggio congiunto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, hanno affermato: “Non c’è modo di vincere una guerra nucleare”, per questo “non deve mai essere combattuta”. Un’affermazione notevole, che conferma quanto hanno sempre sostenuto scienziati e organizzazioni pacifiste. Tuttavia, come sovente accade, si riconosce il rischio insito in certe situazioni ma, con le scelte politiche, se ne perpetua o aggrava la pericolosità, utilizzando in modo sconsiderato ingenti risorse pubbliche. È quanto accade per l’emergenza ambientale: si continuano a sostenere con finanziamenti pubblici metodi di produzione di beni ed energia, causa dell’effetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) di Giovanni Casciaro A inizio gennaio vi è stata una presa di posizione importante sugli armamenti nucleari da parte delle potenze atomiche Francia, Cina, Usa, Regno Unito e Russia. In un messaggio congiunto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, hanno affermato: “Non c’è modo di vincere una”, per questo “non deve mai essere”. Un’affermazione notevole, che conferma quanto hanno sempre sostenuto scienziati e organizzazioni pacifiste. Tuttavia, come sovente accade, si riconosce il rischio insito in certe situazioni ma, con le scelte politiche, se ne perpetua o aggrava la pericolosità, utilizzando in modo sconsiderato ingenti risorse pubbliche. È quanto accade per l’emergenza ambientale: sia sostenere con finanziamenti pubblici metodi di produzione di beni ed energia, causa dell’effetto ...

