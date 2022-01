Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 18:10 (Di sabato 22 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliana Ferrigno ancora di emergenza covid in apertura il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 a di 31,3 casi ogni 100.000 per i non vaccinati circa 39 volte più alto rispetto ai dati di contatto e Booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100mila il tasso di ospedalizzazione standardizzate di 248,5 decametri 300.000 abitanti per i non vaccinati contro i 20,8 ricoveri per 8000 dei mattina ti contate Booster circa 12 volte più alto mentre il tasso di mortalità e di 52,9 decessi per 100 milioni non vaccinati over 12 contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con buste circa 33 volte più alto questi dati della porta disteso dell’istituto superiore di sanità pubblicato oggi dal 24 agosto scorso al 9 gennaio 2022 Siamo stati segnalati 108886 casile infezioni pari al 2,7% ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliana Ferrigno ancora di emergenza covid in apertura il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 a di 31,3 casi ogni 100.000 per i non vaccinati circa 39 volte più alto rispetto ai dati di contatto e Booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100mila il tasso di ospedalizzazione standardizzate di 248,5 decametri 300.000 abitanti per i non vaccinati contro i 20,8 ricoveri per 8000 dei mattina ti contate Booster circa 12 volte più alto mentre il tasso di mortalità e di 52,9 decessi per 100 milioni non vaccinati over 12 contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con buste circa 33 volte più alto questi dati della porta disteso dell’istituto superiore di sanità pubblicato oggi dal 24 agosto scorso al 9 gennaioSiamo stati segnalati 108886 casile infezioni pari al 2,7% ...

