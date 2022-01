Tre no vax sospesi, sindaco ha uffici vuoti e chiede aiuto (Di sabato 22 gennaio 2022) Il sindaco di Badalucco (Imperia) Matteo Orengo è costretto a sostituire tre dipendenti ultracinquantenni no vax del proprio Comune, che dal prossimo 15 febbraio dovranno per forza restare a casa, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Ildi Badalucco (Imperia) Matteo Orengo è costretto a sostituire tre dipendenti ultracinquantenni no vax del proprio Comune, che dal prossimo 15 febbraio dovranno per forza restare a casa, in ...

Advertising

BresciaSandro : @Cartabellotta @trishgreenhalgh @Cartabellotta mi sono proprio rotto. Non sono no vax, ho fatto le mie tre dosi ma… - 47187297Bruna : RT @OrtigiaP: Mr #Bourla 'le due dosi di vaccino offrono una protezione molto limitata, se non nulla ??Le tre dosi offrono una protezione ra… - K274863601 : RT @OrtigiaP: Mr #Bourla 'le due dosi di vaccino offrono una protezione molto limitata, se non nulla ??Le tre dosi offrono una protezione ra… - BresciaSandro : .....ecco l'altro portatore sano di sfiga..... non sono no vax, ho fatto le mie tre dosi ma comincio ad aver voglia… - BresciaSandro : @antondepierro @WRicciardi Non sono no vax, ho fatto le mie tre dosi, ma dopo le dichiarazioni ultime di… -