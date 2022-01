Traffico Roma del 22-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione nel quartiere Gianicolense e prudenza nel percorrere via della Casetta Mattei per un incidente all’altezza di via Vincenzo vela incidente e rallentamenti anche nei pressi di Villa Borghese via Pietro Raimondi all’altezza di via Pinciana ed è ancora rallentato ildi Corso di Francia per un incidente avvenuto in precedenza all’incrocio con via Bodio direzione raccordo a 20:45 l’olimpico capita la serie A con l’incontro Lazio Atalanta modifiche alla viabilità in tutta l’area del Foro Italico non si escludono ripercussioni per ilprima e dopo la gara in via Portuense ricordiamo i lavori notturni alle 21 alle 6 si transita a senso unico alternato tra il raccordo è via della Magliana dettagli di queste di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da ...