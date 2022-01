Traffico Roma del 22-01-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverderitrovati all’ascolto circolazione scorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo eccitare ilè regolare sono possibili disagi a causa di una manifestazione fino alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli mentre fino alle 12 divieto di transito sulla panoramica causa di lavori di pulitura tra via Trionfale Piazzale Clodio verso quest’ultimo fino a domenica 23 gennaio nella fascia verde vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 7:30 alle 20:30 si fermano pertanto moto e motorini Euro 0 e Euro 1 auto a benzina Euro 2 mentre dalle 730 alle 10:03 e dalle 16:30 alle 20:30 stop anche ai diesel Euro 3 stasera torna all’Olimpico il campionato di calcio di serie A con lazio-atalanta 20:45 misure alla viabilità scatteranno nel pomeriggio non si escludono le ripercussioni per il ...