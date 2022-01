Terlizzi | scontro furgone-tir in panne | morti due fratelli Un ferito

(Di sabato 22 gennaio 2022) Duedi 40 e 30 anni lucani, di Palazzo San Gervasio, sononell’incidente in serata. Strada provinciale 231 in territorio di: ila bordo del quale erano i due uomini, condotto da un terzo uomo, si è scontrato per cause da dettagliare con un tir che era fermo al margine della carreggiata, in. Carabinieri al lavoro per i rilievi. Il conducente delnon gravemente. L'articolo-tir indue Un proviene da Noi Notizie..

Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 22 gennaio sulla Provinciale 231 in territorio di Terlizzi, nel Barese, in direzione Nord. Le vittime sono due fratelli di Palazzo San Gervasio (Potenza) di 30 e 40 anni, dei quali non è stata ancora riferita l'identità. Il ferito è il conducente del