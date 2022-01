Secondo l'Onu la Russia non invaderà l'Ucraina (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, nonostante la tensione nell'area, la Russia non invaderà l'Ucraina. "Il mio messaggio è che non dovrebbe esserci nessun intervento militare in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022)Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, nonostante la tensione nell'area, lanonl'. "Il mio messaggio è che non dovrebbe esserci nessun intervento militare in ...

La filiera raddoppia gli investimenti in sostenibilità ...le imprese integrate in una filiera sono anche quelle più sostenibili nello spirito dell'Agenda Onu ... Secondo le elaborazioni del Centro studi le filiere che tirano la volata in termini di ...

Onu, riformare sistema economico tra priorità 2022 Sconfiggere la pandemia e rivedere le regole della finanza mondiale, ''un sistema fallimentare che favorisce i ricchi e punisce i poveri'': sono queste due delle cinque priorità del mondo per il 2022 ...

