Quirinale | Salvini | “Farò una o più proposte di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il leader della Lega dichiara che il Centrodestra ha la possibilità di scegliere un candidato alvicino alla sua area di riferimento. I leader del Centrodestra si riuniranno oggi per decidere le prossime mosse In programma per oggi un vertice del centrodestra per decidere sul nome da proporre per il. In una nota

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Quiriname, oggi è il grande giorno in cui si potrebbe sbloccare l'incartamento creato dal centrodestra. Nel vertice che si terrà nel pomeriggio fra i leader Meloni,e Berlusconi , quest'ultimo scioglierà la riserva e comunicherà se sarà lui il candidato in pectore del centrodestra o se si farà da parte per proporre qualche nomeche potrà avere un consenso ...Il primo è sulla premiership, perché sono in tanti ad avanzare dubbi sul fatto che sia ilche Palazzo Chigi siano appannaggio di due tecnici. Il secondo è su, legittimamente in ...In attesa del vertice del centrodestra per decidere quale candidato appoggiare nella corsa al Quirinale, Silvio Berlusconi sembra incerto sul da farsi ...di Antonello de Gennaro Inizia oggi un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista della prima votazione prevista per lunedì 24 gennaio per scegliere il nuovo Presidente della Repub ...