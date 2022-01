Quirinale, Draghi ma non solo: Casini e anche Mattarella fra i papabili (Di sabato 22 gennaio 2022) Sarebbero il premier Mario Draghi, il Presidente uscente Sergio Mattarella e l’ex Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, sostiene l’Ansa, i nomi su cui i partiti politici stanno trattando per il Quirinale. A tre giorni dall’avvio delle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato si moltiplicano incontri e riunioni e oggi 22 gennaio è la volta del Centrodestra. Il vertice fra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini fornirà indicazioni: il Cavaliere potrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura che tuttavia appare ormai senza chances. Quirinale, il summit del Centrodestra Matteo Salvini, dal canto suo, si è intestato il ruolo di kingmaker del Centrodestra e ha chiamato i due alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Oggi si vedranno ma non è detto che indicheranno un nome ... Leggi su velvetmag (Di sabato 22 gennaio 2022) Sarebbero il premier Mario, il Presidente uscente Sergioe l’ex Presidente della Camera, Pier Ferdinando, sostiene l’Ansa, i nomi su cui i partiti politici stanno trattando per il. A tre giorni dall’avvio delle votazioni per l’elezione del Capo dello Stato si moltiplicano incontri e riunioni e oggi 22 gennaio è la volta del Centrodestra. Il vertice fra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini fornirà indicazioni: il Cavaliere potrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura che tuttavia appare ormai senza chances., il summit del Centrodestra Matteo Salvini, dal canto suo, si è intestato il ruolo di kingmaker del Centrodestra e ha chiamato i due alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Oggi si vedranno ma non è detto che indicheranno un nome ...

