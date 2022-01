Pulizie di casa: quando vedrai i trucchi degli esperti cambierai il modo di organizzarle (Di sabato 22 gennaio 2022) Pulizie di casa, ecco i migliori trucchi per un pulito veloce e con buoni risultati. quando si finisce con il lavoro, si inizia con il lavoro casalingo è per questo che oggi vi presentiamo un po’ di trucchi per far risplendere la casa senza troppa fatica! Asciugabiancheria Usando normalissime spugne possiamo creare “fogli” profuma biancheria da usare e riusare. È sufficiente metterle in ammollo in acqua e ammorbidente, poi, all’occorrenza, strizzarle e infilarle in asciugatrice. Veneziane Per una approfondita e comoda pulizia delle tende sarà molto più semplice smontarle e immergerle nell’acqua. Tempo e fatica minore con un ottimo risultato. Fornelli Le griglie presenti sui fornelli accumulano continuamente sporco e per di più sono fastidiose da pulire, per cui si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 22 gennaio 2022)di, ecco i miglioriper un pulito veloce e con buoni risultati.si finisce con il lavoro, si inizia con il lavorolingo è per questo che oggi vi presentiamo un po’ diper far risplendere lasenza troppa fatica! Asciugabiancheria Usando normalissime spugne possiamo creare “fogli” profuma biancheria da usare e riusare. È sufficiente metterle in ammollo in acqua e ammorbidente, poi, all’occorrenza, strizzarle e infilarle in asciugatrice. Veneziane Per una approfondita e comoda pulizia delle tende sarà molto più semplice smontarle e immergerle nell’acqua. Tempo e fatica minore con un ottimo risultato. Fornelli Le griglie presenti sui fornelli accumulano continuamente sporco e per di più sono fastidiose da pulire, per cui si ...

Advertising

AnimaCaotica89 : RT @IlSensoDiCerte: Faccio pulizie in luoghi della casa che non visitavo dal secolo scorso. Praticamente da quando credevo ancora a infinit… - Alessan69002637 : Vorrei una casa con Gianmaria, Federica, Sophie,Alessandro, Lulù, Manuel Giucas,Katia e Kabir. Già mi immagino i t… - Veronic02720608 : @takerumiracle Buongiorno amica mia prego per tutti voi che il terremoto non faccia danni ???? Anch'io stamattina lav… - magaolimpia : @JayperryP @visibilio_ Sì certo, infatti anche a casa li si coinvolge nei lavori domestici e li si abitua; però a m… - green_milano : RT @economiacircola: 5 consigli per inserire le pulizie di casa in una routine di mindfulness efficace -