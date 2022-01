Pioli | ' Con la Juve non sarà decisiva E Ibra potrà essere determinante'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo il naufragio con lo Spezia, Stefanosi è messo in marcatura stretta sui suoi giocatori. Un po' come in questa bella foto con Giroud a Milanello. D'altra parte faceva lo stopper. Serrare le ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Bennacer si è allenato con la squadra solamente stamattina, ma lui #Romagnoli e #Calabria stanno bene e sono a disposizione' - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli: 'Stiamo sviluppando un progetto di miscela tra giocatori giovani e di grande potenzialità con ca… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ????: 'Stiamo sviluppando un progetto di miscela tra giocatori giovani e di grande potenzia… - la_rossonera : ??? #Pioli: '#RafaelLeão è cresciuto soprattutto con la disponibilità di collaborare e lavorare. Quando c'è il talen… - MilanNewsit : LIVE MN - Pioli: 'Bennacer è a disposizione per domani. Con la Juventus non sarà una partita decisiva ma molto impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Con

Dopo il naufragiolo Spezia, Stefanosi è messo in marcatura stretta sui suoi giocatori. Un po' come in questa bella fotoGiroud a Milanello. D'altra parte faceva lo stopper. Serrare le fila per ...'" } ] } ]Allegri sfida Pioli. L'Atalanta è partita per Roma dove staserà affronterà i biancocelesti. Italiano si coccola Vlahovic. Trionfo della Goggia a Cortina ...L'allenatore del Milan prepara il match con la Juve in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro, il posticipo domenicale tra Milan e ...