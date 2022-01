LIVE Sinner-Daniel 3-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: proiezioni ranking e prossimo avversario (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK Sinner QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK Sinner CON GLI OTTAVI DI FINALE Termina dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di tennis e di giornata! Ricordiamo anche l’appuntamento per domani mattina con l’altra parte d’Italia rimasta in tabellone, quella rappresentata da Matteo Berrettini, di scena contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta come ultimo match sulla Rod Laver Arena, dunque in piena mattina domenicale italiana. Per il numero 1 d’Italia sarà in palio il primo accesso ai quarti di finale a Melbourne e il completamento della collezione che già comprende tutti gli altri Slam in questo senso. Nel caso di (difficilmente probabile) rimonta dell’iberico ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCON GLI OTTAVI DI FINALE Termina dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di tennis e di giornata! Ricordiamo anche l’appuntamento per domani mattina con l’altra parte d’Italia rimasta in tabellone, quella rappresentata da Matteo Berrettini, di scena contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta come ultimo match sulla Rod Laver Arena, dunque in piena mattina domenicale italiana. Per il numero 1 d’Italia sarà in palio il primo accesso ai quarti di finale a Melbourne e il completamento della collezione che già comprende tutti gli altri Slam in questo senso. Nel caso di (difficilmente probabile) rimonta dell’iberico ...

Eurosport_IT : @ciccioconti78 Ciao Francesco, grazie per averci scritto. Per accedere al live, ti invitiamo a cliccare sul link s… - infoitsport : Sinner-Daniel all'Australian Open, il risultato in diretta live - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-6 4-3 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo… - zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set - #Sinner-Daniel… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-5 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo #turno -