Kylian Mbappé est-il en couple ? (Di sabato 22 gennaio 2022) C’est la question que tout le monde se pose. Très discret sur ce sujet, il préfère afficher son père ou son petit-frère avec qui il est très proche. Mais sur ses réseaux sociaux, aucune information concernant une possible femme à ses côtés. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain n’a rien partagé à ce sujet. Il se pourrait bien que le coeur du célèbre footballeur soit déjà pris, mais que personne n’en sache rien. Il est également possible qu’il ait mis de côté sa vie sentimentale ces derniers années, pour se concentrer uniquement sur le football et plus généralement sa carrière. Des rumeurs l’ont bien donné en couple avec Cindy Bruna, un top en vogue qui est très amie avec d’autres joueurs parisiens comme Marco Verratti et le Brésilien Neymar. Mais rien n’a jamais été officialisé. Kylian Mbappé n’a jamais commenté non plus les ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) C’est la question que tout le monde se pose. Très discret sur ce sujet, il préfère afficher son père ou son petit-frère avec qui il est très proche. Mais sur ses réseaux sociaux, aucune information concernant une possible femme à ses côtés. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain n’a rien partagé à ce sujet. Il se pourrait bien que le coeur du célèbre footballeur soit déjà pris, mais que personne n’en sache rien. Il est également possible qu’il ait mis de côté sa vie sentimentale ces derniers années, pour se concentrer uniquement sur le football et plus généralement sa carrière. Des rumeurs l’ont bien donné enavec Cindy Bruna, un top en vogue qui est très amie avec d’autres joueurs parisiens comme Marco Verratti et le Brésilien Neymar. Mais rien n’a jamais été officialisé.n’a jamais commenté non plus les ...

Advertising

Madridsta010 : RT @LosBlancos_Live: Kylian Mbappè’s full interview with @BeckyCNN. ?? - mlpfootball : Ethan Mbappé, fratello minore di kylian, e stato vittima di un incidente stradale, ma non ha riportato ferite gravi. #mbappe #ethanmbappe - cmercatoweb : ??Non poteva mancare Kylian #Mbappe nel 'Team of the Year di #Fifa22 ?? E voi lo avete in squadra? - LUIS_E_OJEDA : Para “L’Equipe”, Kylian Mbappé no se considera inferior a Lionel Messi - futbolfrances_ : Para “L’Equipe”, Kylian Mbappé no se considera inferior a Lionel Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Kylian Mbappé Mbappé, paura per il fratello Ethan: incidente in auto ma sta bene Sono state ore di preoccupazione in Francia per Ethan Mbappé , fratello minore di Kylian , stella del Paris Saint - Germain . Come riportato da L'Equipe , il giovanissimo calciatore, anche lui alla corte della formazione parigina, è stato vittima di un ...

PSG, novità importanti sugli infortuni di Neymar e Mbappé Kylian Mbappé continua il suo lavoro individuale in buone condizioni. Al termine dell'allenamento di domani sabato verrà presa ...

FIFA 22: Mbappé torna sulla copertina del gioco, domani la rivelazione ufficiale MondoXbox Sono state ore di preoccupazione in Francia per Ethan, fratello minore di, stella del Paris Saint - Germain . Come riportato da L'Equipe , il giovanissimo calciatore, anche lui alla corte della formazione parigina, è stato vittima di un ...continua il suo lavoro individuale in buone condizioni. Al termine dell'allenamento di domani sabato verrà presa ...