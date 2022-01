Boreal è il nome in codice del nuovo Chromecast con Google TV? (Di sabato 22 gennaio 2022) E’ passato poco più di un anno dal lancio del nuovo Chromecast con Google TV e adesso sembra che un nuovo dispositivo sia ormai vicino al lancio. I colleghi di 9to5Google hanno infatti scoperto che un nuovo dispositivo Android della famiglia Sabrina (il Chromecast con Google TV) è in lavorazione con il nome in codice Boreal. Questo dispositivo utilizzerebbe lo stesso software del Chromecast con Google TV e potrebbe essere lanciato già nel corso del 2022. Le specifiche hardware ancora non sono note, ma quasi sicuramente sarà abilitato il supporto per la decodifica hardware per il formato AV1, ormai richiesto da Android TV. Immaginiamo inoltre che venga aumentato ... Leggi su g-stadia (Di sabato 22 gennaio 2022) E’ passato poco più di un anno dal lancio delconTV e adesso sembra che undispositivo sia ormai vicino al lancio. I colleghi di 9to5hanno infatti scoperto che undispositivo Android della famiglia Sabrina (ilconTV) è in lavorazione con ilin. Questo dispositivo utilizzerebbe lo stesso software delconTV e potrebbe essere lanciato già nel corso del 2022. Le specifiche hardware ancora non sono note, ma quasi sicuramente sarà abilitato il supporto per la decodifica hardware per il formato AV1, ormai richiesto da Android TV. Immaginiamo inoltre che venga aumentato ...

