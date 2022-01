Biathlon, mass start femminile Anterselva 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della mass start femminile di Anterselva, valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Siamo arrivati all’ultima gara di questo appuntamento italiano dopo l’inseguimento e la staffetta dei giorni scorsi. Atlete al via a partire dalle ore 15.15. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Il, glie latv delladi, valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Siamo arrivati all’ultima gara di questo appuntamento italiano dopo l’inseguimento e la staffetta dei giorni scorsi. Atlete al via a partire dalle ore 15.15. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+.OLIMPIADI PECHINOSportFace.

