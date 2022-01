Addio a Gianni Di Marzio

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 22 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Un uomo dalla faccia simpatica e dal sorriso contagioso. Un rostro particolare, per quel signore poco più che ottantenne che ha segnato pagine importanti del calcio italiano. La notizia della sua scomparsa è arrivata all’improvviso, tramite la pagina di Twitter di suo figlio Gianluca, volto noto di Sky.Diha legato la sua carriera da allenatore a molte squadre. Ha fatto la gavetta nella sua Napoli, prima di emigrare in altre piazze del sud come Brindisi e Catanzaro. Proprio in Calabria il suo capolavoro, con la formazione portata in A dopo il quarto posto dell’anno precedente. Tra quei ragazzi c’era anche un baffo dal sinistro magico, tale Massimo Palanca. Un altro sinistro speciale, però, Dilo avrebbe incontrato oltreoceano, sempre in quel periodo. Fu lui a segnalare a Ferlaino un ...