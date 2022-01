Spaccio di sostanze in carcere: dodici arresta in Puglia e Campania (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaddaloni (Ce) – Stamani all’alba a Brindisi, Fasano e nelle province di Bari e Caserta, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Brindisi, coadiuvati nelle fasi di localizzazione ed esecuzione dai Carabinieri della Compagnie di Triggiano, Altamura, Bari San Paolo e Maddaloni, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 86/20 R.G.N.R. e n. 3784/21 R.G. G.I.P. applicativa della misura della custodia in carcere, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di dodici individui (uno sottoposto a custodia cautelare in carcere, sei agli arresti domiciliari e cinque all’obbligo di dimora) indagati per la loro attività di Spaccio di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaddaloni (Ce) – Stamani all’alba a Brindisi, Fasano e nelle province di Bari e Caserta, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Brindisi, coadiuvati nelle fasi di localizzazione ed esecuzione dai Carabinieri della Compagnie di Triggiano, Altamura, Bari San Paolo e Maddaloni, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 86/20 R.G.N.R. e n. 3784/21 R.G. G.I.P. applicativa della misura della custodia in, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi nei confronti diindividui (uno sottoposto a custodia cautelare in, sei agli arresti domiciliari e cinque all’obbligo di dimora) indagati per la loro attività didi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Spaccio di sostanze in #Carcere: dodici arresta in #Puglia e #Campania ** - AgoraBlog2 : Esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti di 12 indagati per spaccio di sostanze stupefacenti #blitzantidroga - comunicalonews : I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne di Messina, già noto… - vocidicitta : Articolo modificato: Trieste, arrestati un cittadino italiano e una cittadina slovena per spaccio di sostanze - TeleradioNews : Incontro online per informare sulle dipendenze - Le pagine di cronaca riboccano di notizie legate alla criminalità… -