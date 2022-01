Serena Rossi non si sposa più: cosa è successo? La spiegazione è chiara (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serena Rossi non si sposa più: cosa è successo? Arriva la spiegazione di Davide Devenuto. Negli ultimi giorni non si parla d’altro, Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più. L’attore nel 2019 le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta a Domenica In. Una proposta molto particolare. L’attrice ospite di Mara Venier, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 21 gennaio 2022)non sipiù:? Arriva ladi Davide Devenuto. Negli ultimi giorni non si parla d’altro,e Davide Devenuto non sino più. L’attore nel 2019 le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta a Domenica In. Una proposta molto particolare. L’attrice ospite di Mara Venier, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

