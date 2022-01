Rendere eleganti i fuseaux neri | missione possibile

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022) In passato considerati un tabù, in tempi di pandemia e varianti idiventano un alleato di stile imprescindibile, dentro e fuori casa. Comodi e versatili, nel 2022 si fanno persino, grazie ad outfit “adulti” che reinterpretano il classico sportivo a tutte le età. Come vestirsi con i leggings a 50 anni? Ciò che conta è sapere come abbinarli, grazie ad alcuni trucchi di stile mirati. E a capi e accessori che esulano dal look adolescenziale. 5 look con i leggings a 50 anni guarda le foto Leggi anche ...