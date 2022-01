Quirinale | Renzi | “Berlusconi non è della partita”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “non è”. Lo ha detto Matteoparlando dia L’aria che tira. “Io non ci ho mai parlato ma penso che questanon è per lui, non è la sua. Avrebbe potuto fare il king maker se avesse giocato in un altro modo, ma non mandi in giro Sgarbi a cercare con l’operazione scoiattolo…”, ha aggiunto il leader di Iv. “Siamo abbastanza in alto mare, ma è normale. Queste robe arrivano all’ultimo minuto”. Per il“da una alto c’è l’ipotesi di un presidente eletto a gomitate. Ma chi ci prova è morto, è la sindrome Bersani. Dall’altro lato si cerca tutti un accordo, partendo dal presupposto che il centrodestra ha qualche delegato in più”. “Letta ha detto una cosa che condivido, facciamo un ...