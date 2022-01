Piazza Affari azzera i guadagni 2022 dopo una settimana ad alta tensione. Crolla Netflix (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì il Ftse Mib è arrivato a perdere oltre il 2,5%, per poi chiudere a -1,8%. Realizzi sul petrolio dopo i nuovi record dal 2014. La ricerca di porti sicuri premia Treasury, oro e yen. Spread leggero rialzo a 141 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì il Ftse Mib è arrivato a perdere oltre il 2,5%, per poi chiudere a -1,8%. Realizzi sul petrolioi nuovi record dal 2014. La ricerca di porti sicuri premia Treasury, oro e yen. Spread leggero rialzo a 141 punti

