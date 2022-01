Pamela Anderson | arriva il quinto divorzio | “Dan è uno str****”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A solo un anno dal fatidico sìha annunciato la fine della sua unione con Dan Hayhurst, il bodyguard di cui si era innamorata in piena emergenza Coronavirus. Per l’attrice si tratta del: ilUn altro matrimonio naufragato per: la celebre star di Baywatch ha detto addio a Dan Hayhurst, il bodyguard di cui si era innamorata durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus. Secondo alcuni fonti riportate da Page Six, l’attrice ha definito il marito “cattivo, non collaborativo, ma soprattutto uno str***o”. I due si erano sposati appena un anno fa e in gran segreto, ma a quanto pare anche questa unione della...