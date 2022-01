Omicron e quarta dose del vaccino: perché (per ora) non serve (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il parere delle agenzie del farmaco di tutto il mondo dopo il summit e la cautela dei ministri della Salute Ue. In Israele le quarte dosi non fermano i contagi . La scelta è di potenziare la campagna per la terza dose e aiutare i fragili Leggi su corriere (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il parere delle agenzie del farmaco di tutto il mondo dopo il summit e la cautela dei ministri della Salute Ue. In Israele le quarte dosi non fermano i contagi . La scelta è di potenziare la campagna per la terzae aiutare i fragili

