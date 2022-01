«Lo spettacolo non è pronto. Sono imbarazzata e arrabbiata» dice la star sui social. Spiegando che metà del suo team è stato contagiato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Adele, com'è cambiata guarda le foto «Sono imbarazzata e arrabbiata»: così Adele annuncia, tra le lacrime, di dover cancellare tutti i concerti a Las Vegas a causa del Covid. In un video su Instagram, la pop star, visibilmente scossa dalla decisione, si è scusata con i fan. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Adele, com'è cambiata guarda le foto «»: così Adele annuncia, tra le lacrime, di dover cancellare tutti i concerti a Las Vegas a causa del Covid. In un video su Instagram, la pop, visibilmente scossa dalla decisione, si è scusata con i fan. ...

