LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Lo spagnolo prova a restare attaccato al secondo set. 40-0 Prima vincente del #31 al mondo. 30-0 Con aggressività e profondità l’iberico si prende il punto a rete. 15-0 Quarto ace di Alcaraz. 4-2 Gran segnale per l’azzurro mantenere un altro turno di servizio fondamentale. 40-30 Servizio e diritto di Berrettini che chiude a volo. 30-30 Quinto ace del laziale. 15-30 Servizio e diritto del romano. 0-30 Pressione in risposta dell’iberico che prova a salire di rendimento. 0-15 Errore di Berrettini con il diritto a sventaglio. 3-2 Terzo ace per l’iberico che resta indietro di un break. 40-15 Passante di poco lungo di Berrettini dopo l’attacco dal centro del campo del classe 2003. 30-15 Rovescio in rete di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Lo spagnolo prova a restare attaccato alset. 40-0 Prima vincente del #31 al mondo. 30-0 Con aggressività e profondità l’iberico si prende il punto a rete. 15-0 Quarto ace di. 4-2 Gran segnale permantenere un altro turno di servizio fondamentale. 40-30 Servizio e diritto diche chiude a volo. 30-30 Quinto ace del laziale. 15-30 Servizio e diritto del romano. 0-30 Pressione in risposta dell’iberico che prova a salire di rendimento. 0-15 Errore dicon il diritto a sventaglio. 3-2 Terzo ace per l’iberico che resta indietro di un break. 40-15 Passante di poco lungo didopo l’attacco dal centro del campo del classe 2003. 30-15 Rovescio in rete di ...

