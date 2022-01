LIVE Berrettini-Alcaraz 3-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: break dal nulla per l’azzurro nel primo set! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 break INASPETTATO DI Berrettini! Passaggio a vuoto per Alcaraz. 30-40 RIGA CLAMOROSA CON IL DIRITTO PER Alcaraz! L’iberico si prende il punto con personalità. 15-40 PRIME DUE PALLE break Berrettini! l’azzurro vince la diagonale di rovescio. 15-30 Arriva anche il doppio fallo per il classe 2003. 15-15 Errore in uscita dal servizio per lo spagnolo. 15-0 primo ace anche per l’iberico. 2-2 Altro game durissimo vinto al servizio dal romano che annulla la quinta chance di break. AD-40 ATTENTO l’azzurro SOTTORETE! Altro recupero di Alcaraz ma l’italiano fa punto con il diritto. 40-40 primo ACE ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2INASPETTATO DI! Passaggio a vuoto per. 30-40 RIGA CLAMOROSA CON IL DIRITTO PER! L’iberico si prende il punto con personalità. 15-40 PRIME DUE PALLEvince la diagonale di rovescio. 15-30 Arriva anche il doppio fallo per il classe 2003. 15-15 Errore in uscita dal servizio per lo spagnolo. 15-0ace anche per l’iberico. 2-2 Altro game durissimo vinto al servizio dal romano che anla quinta chance di. AD-40 ATTENTOSOTTORETE! Altro recupero dima l’italiano fa punto con il diritto. 40-40ACE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko sorprende Krejcikova nel primo set! A seguire l’… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! - #Berrettini-Alcar… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Secondo scontro di sempre tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che si sfida… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko e Krejcikova volano al terzo set! A seguire l’az… - NedjaNav_55x : Alcaraz vs Berrettini live in HD -