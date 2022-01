L’accelerata di Draghi Il matrimonio tra Lufthansa e Ita si farà

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quels’ha da fare e si. È solo questione di giorni eentrerà con il 40 per cento in Ita Airways, la compagnia nata sulle ceneri di Alitalia. L’intesa, secondo le informazioni raccolte dal Foglio, potrebbe essere annunciata la prossima settimana. La compagnia tedesca è rimasta per anni in stand by, ma nei giorni scorsi si è arrivati a una stretta sugli aspetti chiave, come la dotazione finanziaria, il risanamento dei conti, il ruolo dell’aeroporto di Fiumicino che diventerebbe l’hub per i voli diretti in Africa e parte delle rotte verso l’America, l’integrazione degli acquisti come accade già per altre compagnie finite nella “confederazione aerea tedesca”. Il modelloinfatti è stato già applicato con successo in Belgio per la Sabena o in Svizzera per Swiss, tutte compagnie di ...