Jamie Dornan (50 nuances de Grey) : cette star dont il embrassait la photo chaque soir avant d’aller se coucher (Di venerdì 21 gennaio 2022) Une anecdote très embarrassante… En 2015, Jamie Dornan était élevé au rang de sex-symbol suite à son interprétation de Christian Grey dans le film Cinquante nuances de Grey. Si l’acteur britannique est le fantasme de nombreuses fans, il a lui-même était très attiré par une célèbre actrice lorsqu’il était adolescent ! Dans une vidéo publiée par la version britannique de Vogue, Jamie Dornan a en effet confié : “J’avais une photo en noir et blanc de Liv Tyler près de mon lit et je l’embrassais tous les soirs avant d’aller me coucher.” Le sourire aux lèvres, la star s’est rappelée : “Quand j’étais à New York, je l’ai rencontrée, mon amie le savait et m’a dit : ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Une anecdote très embarrassante… En 2015,était élevé au rang de sex-symbol suite à son interprétation de Christiandans le film Cinquantede. Si l’acteur britannique est le fantasme de nombreuses fans, il a lui-même était très attiré par une célèbre actrice lorsqu’il était adolescent ! Dans une vidéo publiée par la version britannique de Vogue,a en effet confié : “J’avais uneen noir et blanc de Liv Tyler près de mon lit et je l’embrassais tous lesme.” Le sourire aux lèvres, las’est rappelée : “Quand j’étais à New York, je l’ai rencontrée, mon amie le savait et m’a dit : ...

Advertising

xshakeitoutx : sto sviluppando una crush potente per jamie dornan oddio non so più chi sono - almasaldivar2 : RT @dornan_source: Jamie Dornan • L’Uomo Vogue • October 2016 ??Norman Jean Roy. #JamieDornan - Womancrushmilie : RT @katepenniman: il coraggio il sacrifico la professionalità di jamie dornan nell’essere riuscito a passare dal ruolo drammatico di belfas… - katepenniman : il coraggio il sacrifico la professionalità di jamie dornan nell’essere riuscito a passare dal ruolo drammatico di… - ethxchosen : jamie dornan cosa non sei -