"Gli ha morso l'orecchio": ancora un'aggressione per Guendalina Tavassi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad avere la peggio questa volta è stato il compagno di Guendalina Tavassi, Federico Perna, che nell'aggressione ha riportato un occhio nero Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad avere la peggio questa volta è stato il compagno di, Federico Perna, che nell'ha riportato un occhio nero

Advertising

AMedaglini : Stanotte ho sognato un ex fidanzato di tanto tempo fa, pedante, di cui non ero innamorata, che su un libriccino ros… - ClaraPorta4 : RT @marco_heffler: Un’ipotesi è che questa caratteristica, combinata coi possenti muscoli del collo, gli permettessero di affondare dei col… - n3m0scrapbook : @f4t_ale @Notoriux La mandibola mobile suggerisce che il nostro cibo di elezione è la frutta secca e roba del gene… - ElianaCocca : Ron che per un morso pensa che gli taglieranno la gamba sono io che al primo colpo di tosse penso che morirò di Cov… - postmantmgdr : @denjitmgdr *Sobbalza sul posto a causa dell'improvviso dolore al braccio, e si gira a guardare con occhi sgranati… -