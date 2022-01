GF Vip | Alda D’Eusanio fa causa a Mediaset | “Mi hanno rovinata | nessuno mi parla più”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) È un’furiosa quella che si sfoga in un intervento pubblico di contestazione mossa a carico del Gf vip e la produzione. Per l’occasione, l’ex inquilina del reality dei vip fa sapere di aver deciso di adire le vie legali contro l’azienda di Piersilvio Berlusconi. Il motivo? Ad un certo punto del suo gioco della Casa la conduttrice tv è stata squalificata per via di alcune dichiarazioni rilasciate sulla lovestory tra Laura Pausini e Paolo Carta, allusive alla violenza di genere. Un provvedimento cheora contesta a gran voce, ritenendolo ingiusto nonché ladella sua assenza dalle scene. GF Vip, Basciano sente la mancanza di Jessica: scintille con Sophie Nella Casa del Grande Fratello ...