Confermata la data di uscita Samsung Galaxy S22 a febbraio e primo video teaser ufficiale (Di venerdì 21 gennaio 2022) La data di uscita della serie Samsung Galaxy S22 è Confermata per il mese di febbraio. Per quanto non si abbia ancora l’assoluta conferma del giorno esatto in cui la presentazione vera e propria si svolgerà, dalla stessa Samsung è giunta l’assicurazione che per i device manca davvero pochissimo, direttamente dal blog aziendale e dalla viva voce di TM Roh, presidente e Head del brand sudcoreano. Allo stesso tempo, è stato anche diramato un primo video teser della prossima ammiraglia assoluta ossia del modello Galaxy S22 Ultra. Come riferito in queste ore, sarà febbraio il mese dedicato alla presentazione dei Samsung Galaxy S22 con relativo evento Unpacked. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladidella serieS22 èper il mese di. Per quanto non si abbia ancora l’assoluta conferma del giorno esatto in cui la presentazione vera e propria si svolgerà, dalla stessaè giunta l’assicurazione che per i device manca davvero pochissimo, direttamente dal blog aziendale e dalla viva voce di TM Roh, presidente e Head del brand sudcoreano. Allo stesso tempo, è stato anche diramato unteser della prossima ammiraglia assoluta ossia del modelloS22 Ultra. Come riferito in queste ore, saràil mese dedicato alla presentazione deiS22 con relativo evento Unpacked. ...

