Charlene di Monaco spiata in Svizzera Lei si sbarazza dell’ex di Alberto

(Di venerdì 21 gennaio 2022)diè ancora ricoverata in una clinica in, a Zurigo, ma pare che i giorni di permanenza nell’istituto stiano ormai per scadere. Anche perché anziché trovare la riservatezza di cui aveva bisogno, pare sia continuamente. E intanto spuntano voci su una sua strategia perrsi di Nicole Coste, l’ex ingombrante didiinAppena tornata a Montecarlo lo scorso novembre,difu costretta a farsi ricoverare a causa del profondo stato di debilitazione in cui si trovava per la grave infezione a naso, gola e orecchie. Nell’annunciare la decisione, il Palazzo non precisò in quale clinica sarebbe andata la ...

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Non accennano a placarsi voci e indiscrezioni sudi. La principessa, ancora ricoverata in Svizzera, è lontana da tutto e da tutti senza che il Principato renda note le reali motivazioni del suo esilio. La moglie del principe Alberto,...LOLNEWS. IT - I festeggiamenti per Santa Devota si avvicinano ma da Palazzo Grimaldi non sono ancora giunte notizie ufficiali sul ritorno didia casa. L'ipotesi che possa finalmente uscire dalla clinica svizzera dove si trova da settimane si sta affievolendo e lascia spazio ad un altro scenario supportato dalle tesi di ...Charlène di Monaco potrebbe essere affetta da una grave patologia: spunta la preoccupazione per le sue condizioni.Il Principe Alberto terrebbe emotivamente in pugno Charlene: il ricatto per farla tornare subito a Palazzo, la nuova presunta umiliazione ...