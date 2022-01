Beautiful, anticipazioni 22 gennaio: Liam ‘si dichiara’ a Steffy, ma ormai lei sta con Finn. Il dottore mette in guardia Hope da Thomas (Di venerdì 21 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 22 gennaio: la puntata di domani, che inizierà alle 14:10 come sempre su Canale 5, avrà come protagonisti ancora i “giovani” (perlomeno alcuni) della soap. Ecco cosa succederà loro. Beautiful, anticipazioni 22 gennaio: Liam si apre con Steffy sui suoi sentimenti per lei, ma … I fan di “Beautiful” sanno che Liam vuole ancora molto bene a Steffy, nonostante l’abbia lasciata per tornare con Hope e così facendo le abbia causato terribili sofferenze. Domani pomeriggio vedremo addirittura lo Spencer ammettere con la Forrester che forse mettere fine al loro matrimonio, è stato un errore. Tuttavia pare che finalmente il giovane abbia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 gennaio 2022)22: la puntata di domani, che inizierà alle 14:10 come sempre su Canale 5, avrà come protagonisti ancora i “giovani” (perlomeno alcuni) della soap. Ecco cosa succederà loro.22si apre consui suoi sentimenti per lei, ma … I fan di “” sanno chevuole ancora molto bene a, nonostante l’abbia lasciata per tornare cone così facendo le abbia causato terribili sofferenze. Domani pomeriggio vedremo addirittura lo Spencer amre con la Forrester che forsere fine al loro matrimonio, è stato un errore. Tuttavia pare che finalmente il giovane abbia ...

