(Di venerdì 21 gennaio 2022) Fiumicino – “sempre a scartamento ridotto, segnalazioni costanti e interventi non risolutivi. E’ la situazione che riguarda l’impianto di riscaldamento, ormai obsoleto, dellamaterna ed elementare di”. A parlare è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto. “Dal rientro dopo le Festività – sottolinea– non c’è stato un solo giorno che l’impianto non abbia dato problemi. Ma è una situazione che si trascina, con continue proteste delle mamme, e che ha visto tante segnalazioni da parte del Dirigente scolastico e anche tanti interventi da parte dell’Area tecnica del Comune di Fiumicino. Se ne è discusso persino in Consiglio d’Istituto, ma nulla… E sia chiaro, in questo caso non si parla di disattenzione ...

Advertising

ilfaroonline : Aule fredde nella scuola di Aranova, Severini: “Quella caldaia va sostituita” - quot_umbria : Studenti del liceo “Marconi” in sciopero per manifestare contro le aule troppo fredde - varesenews : Aule fredde nei licei di Varese Cairoli e Manzoni: “Perché tengono i ca -

Ultime Notizie dalla rete : Aule fredde

varesenews.it

Gli studenti del liceo scientifico "Marconi" hanno deciso di manifestare il loro disagio scendendo in sciopero contro il freddo che regna nelle loro. Gli studenti del 5Cs, hanno verificato le condizioni del locale e, vedendo che la temperatura era ancora troppo bassa, a 7/8 gradi centigradi massimo, hanno deciso di confermare la mobilitazione ...'Tutte le mamme hanno detto di no ai turni pomeridiani nell'altra scuola perchè - racconta una di loro - i disagi sono più numerosi dei vantaggi: l'orario è scomodo, lesonoperchè i ...Trasloco in ritardo alla Masih, ancora vuoti i prefabbricati allestiti per le lezioni Il Comune: «Stiamo lavorando per far partire il cantiere il prima possibile» ...La scuola materna Mariele Ventre, a Villabate, resterà chiusa. L'immobile è inagibile, l'Amministrazione comunale ha trovato i soldi per metterla in sicurezza ma nessuna ditta ha risposto.