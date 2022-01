WWE: Non c’è nessuna intenzione di concedere il licenziamento a Mustafa Ali (Di giovedì 20 gennaio 2022) La WWE avrebbe rifiutato di svincolare dal suo contratto Mustafa Ali, sono queste le notizie che arrivano da Fightful Select, ad oggi una delle fonti più attendibili nel mondo del wrestling. Un aggiornamento che arriva a pochi giorni di distanza dall’annuncio da parte del wrestler dell’Illinois di aver fatto richiesta di licenziamento. La WWE avrebbe risposto negativamente alla richiesta di licenziamento dell’ex leader della Retribution, citando, pare, una questione di “valore” tra le moticazioni che hanno spinto la compagnia al rifiuto. Una situazione paradossale se pensiamo che la WWE durante tutto il 2021 ha licenziato decine e decine di suoi colleghi senza che lo avessero richiesto. Mustafa Ali è stato lontano dagli show da diverse settimane. Sembrava che avesse ottenuto un permesso per la recente ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 gennaio 2022) La WWE avrebbe rifiutato di svincolare dal suo contrattoAli, sono queste le notizie che arrivano da Fightful Select, ad oggi una delle fonti più attendibili nel mondo del wrestling. Un aggiornamento che arriva a pochi giorni di distanza dall’annuncio da parte del wrestler dell’Illinois di aver fatto richiesta di. La WWE avrebbe risposto negativamente alla richiesta didell’ex leader della Retribution, citando, pare, una questione di “valore” tra le moticazioni che hanno spinto la compagnia al rifiuto. Una situazione paradossale se pensiamo che la WWE durante tutto il 2021 ha licenziato decine e decine di suoi colleghi senza che lo avessero richiesto.Ali è stato lontano dagli show da diverse settimane. Sembrava che avesse ottenuto un permesso per la recente ...

