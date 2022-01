Vi ricordate di Luca Dorigo di Uomini e Donne? Oggi è completamente diverso

Leggi su chenews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) I più affezionati disicuramente ricorderanno, uno dei primi tronisti della storia del daytime. Ecco cosa faè com’è diventato. Era il 2005 quando il pubblico italiano faceva la conoscenza di, uno dei tronisti più ambiti e longevi nella storia del programma di Maria De Filippi. È stato uno dei più grandi protagonisti di, dove si è seduto sul trono per ben tre volte: la prima nel 2005, la seconda nel 2006 e la terza nell’edizione del 2007/2008. Il tronista veneto scelse per ben due volte Amalia Roseti. Quest’ultima la prima volta gli disse “no”, gelandolo in mezzo lo studio. La seconda volta, scesa per riconquistare il bel tronista, la ragazza gli disse “sì”. ...