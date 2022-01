Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 15:10 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 20 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’emergenza covid l’incremento dei contagi in Italia più 3% ma i decessi aumentano del 49,7% in effetti è giorni e quanto emerge dal monitoraggio indipendente della fondazione gimbe nella settimana 12-18 gennaio rispetto alla precedente si registra una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni in aumento delle ospedalizzazioni più 2381 centinare mediche terapia intensiva + 38 una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali in molto diverse convinta Nino cartabellotta presidente della fondazione resta alta la pressione sugli ospedali piega Renata Gili responsabile ricerca sui servizi sanitari della fondazione in cui i posti letto occupati da pazienti covid continuano ad aumentare sempre più lentamente rispetto alla settimana ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 20 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’emergenza covid l’incremento dei contagi in Italia più 3% ma i decessi aumentano del 49,7% in effetti è giorni e quanto emerge dal monitoraggio indipendente della fondazione gimbe nella settimana 12-18 gennaio rispetto alla precedente si registra una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni in aumento delle ospedalizzazioni più 2381 centinare mediche terapia intensiva + 38 una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali in molto diverse convinta Nino cartabellotta presidente della fondazione resta alta la pressione sugli ospedali piega Renata Gili responsabile ricerca sui servizi sanitari della fondazione in cui i posti letto occupati da pazienti covid continuano ad aumentare sempre più lentamente rispetto alla settimana ...

