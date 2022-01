Advertising

eziomauro : Tonga, le prime immagini da terra dopo la devastazione del vulcano - Simo07827689 : RT @mondoterremoti: A due giorni di distanza dalla violenta eruzione, le isole #Tonga sono ancora isolate a causa della distruzione di un i… - giulianomerlotw : Le prime immagini degli aiuti a Tonga - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Tonga, le prime immagini da terra dopo la devastazione del vulcano - CatelliRossella : Tonga, le prime immagini da terra dopo la devastazione del vulcano -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga prime

...complessivamente non ti 28 stabili quella nella fascia 5 11 anni che sono quasi la metà delle...nel Pacifico meridionale i primi aerei militari australiani neozelandesi sono atterrati ala ...Ecco leimmagini da terra girate nell'area balneare di Vakaloa, a Tongatapu. Sono riprese che ... L'ARTICOLO -, arrivati i primi aiuti. Il racconto di un sopravvissuto rimasto in mare 'per ...Le prime immagini della devastazione mostrano case a pezzi e auto accartocciate tra le palme. Mentre arrivano i primi aiuti, alcuni uomini sono al lavoro per rimuovere macerie e detriti dalle strade U ...SYDNEY, 20 GEN - L'Australia ha inviato un aereo C17 Globemaster e prevede il decollo di un secondo volo entro fine giornata. (ANSA) ...