The Good Doctor 5, trama 21 gennaio 2022: la sorprendente decisione di Lea (Di giovedì 20 gennaio 2022) The Good Doctor 5 proseguirà la sua programmazione il 21 gennaio 2022 con una nuova puntata dal titolo Tempo di cambiamenti. La trama rivela che Lea prenderà una sorprendente decisione in merito al suo matrimonio con Shaun e ciò potrebbe minare il loro rapporto. Il medico, invece, continuerà ad essere sconvolto dai mille cambiamenti apportati dalla nuova proprietaria dell'ospedale Salen Morrison e si recherà da lei per farle delle richieste che lei incredibilmente accoglierà. Infine, Aaron Glassman sarà sempre più deciso a cambiare vita. The Good Doctor 5, trama 21 gennaio 2022: Aaron Glassman vuole cambiare vita Shaun Murphy, dopo la crisi isterica avuta per via dei cambiamenti ...

