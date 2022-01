Spread Btp - Bund: in calo a 133 punti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo Spread Btp - Bund nel pomeriggio è fermo a 133 punti con un rendimento, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, è in discesa all'1,291 per cento. Resta in lieve negativo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) LoBtp -nel pomeriggio è fermo a 133con un rendimento, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, è in discesa all'1,291 per cento. Resta in lieve negativo il ...

PepeSanchez86 : Vi preferivo quando la vostra unica preoccupazione era lo spread tra btp e bund - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in calo a 133 punti: Rendimento titolo tedesco -0,037% - smilypapiking : RT @lauranaka: #Draghi Mr. President, speculazione contro #BTP in agguato con rischio elezioni anticipate. Governo fragile con accozzaglia… - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: 1/#Lagarde: #BCE ha 'tutte le ragioni' per non rispondere ad aumento inflazione allo stesso modo in cui risponderà #Federal… - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: #Draghi Mr. President, speculazione contro #BTP in agguato con rischio elezioni anticipate. Governo fragile con accozzaglia… -