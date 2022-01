Serie A 2021/2022, arbitri ventitreesima giornata: Milan-Juventus a Orsato, Sozza per Lazio-Atalanta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono stati designati gli arbitri per il prossimo turno della Serie A 2021/2022, valido per la ventitreesima giornata di campionato. Occhi puntati in particolare sul posticipo Milan-Juventus, che viene affidato ad Orsato. Nell’altro big match della giornata ovvero Lazio-Atalanta, il direttore di gara sarà Sozza. Di seguito l’elenco completo con tutte le designazioni ufficiali. H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/01 h. 20.45 GARIGLIO CECCONI – LOMBARDO IV: MARCENARO VAR: GIACOMELLI AVAR: ROSSI C. GENOA – UDINESE Sabato 22/01 h. 15.00 DOVERI BINDONI – MACADDINO IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGNOTTA INTER – VENEZIA Sabato 22/01 h. 18.00 MARCHETTI LOMBARDI – DEI GIUDICI IV: ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono stati designati gliper il prossimo turno della, valido per ladi campionato. Occhi puntati in particolare sul posticipo, che viene affidato ad. Nell’altro big match dellaovvero, il direttore di gara sarà. Di seguito l’elenco completo con tutte le designazioni ufficiali. H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/01 h. 20.45 GARIGLIO CECCONI – LOMBARDO IV: MARCENARO VAR: GIACOMELLI AVAR: ROSSI C. GENOA – UDINESE Sabato 22/01 h. 15.00 DOVERI BINDONI – MACADDINO IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: PAGNOTTA INTER – VENEZIA Sabato 22/01 h. 18.00 MARCHETTI LOMBARDI – DEI GIUDICI IV: ...

